В каких главах романа "Дубровский" говорится: " в гостях у князя Верейского" и "Венч??ние".

Литература
В каких главах романа "Дубровский" говорится: " в гостях у князя Верейского" и "Венч??ние".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 " в гостях у князя Верейского" в X III главе.
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