Раскрыть скобки, меняя глаголы в Present Simple или в Present Continuons I (not to drink) coffee now.I (to write) an English exercise.I (not drink) coffee in the evening ( по вечерами). Your friend (to do) his homework now? Yo...
Английский язык
Раскрыть скобки, меняя глаголы в Present Simple или в Present Continuons I (not to drink) coffee now.I (to write) an English exercise.I (not drink) coffee in the evening ( по вечерами). Your friend (to do) his homework now? Your friend (to do) his homework now?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Am not drinking Am writing Don't drink Is your fiend doing
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