Гномы добывают бриллиант для обручального кольца белоснежки. Им нужно, чтобы он б??л синий или весил меньше 10 граммов, но при этом чтобы его вес делился делился на 4 или не делился на 2. Есть ли из найденных гномами бриллиант...

Математика

Гномы добывают бриллиант для обручального кольца белоснежки. Им нужно, чтобы он б??л синий или весил меньше 10 граммов, но при этом чтобы его вес делился делился на 4 или не делился на 2. Есть ли из найденных гномами бриллиантов подходящие и если да, то какие? 1)синий 5 граммов 2)красный 12 граммов 3)синий 12 граммов 4)синий 8 граммов 5) синий 6 граммов 6) красный 7 граммов

Автор: Гость