Помогите, с тестами пожалуйста очень срочно

Русский язык
Помогите, с тестами пожалуйста очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 1Б ,2А ,3В, 4Г ,5Б, 6А 3)Травы 4)Витрины,магазины,тетры и парки 
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