Помогите, с тестами пожалуйста очень срочно
Русский язык
Помогите, с тестами пожалуйста очень срочно
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2) 1Б ,2А ,3В, 4Г ,5Б, 6А 3)Травы 4)Витрины,магазины,тетры и парки
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