Что образуется на месте цветка??? Помогите пожалуйста

Биология
Что образуется на месте цветка??? Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Перегной и минеральные вещевства
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