В пекарне испекли 328.25кг ржаного и белого хлеба. потом продали 103.2кг ржаного 122.8кг белого хлеба.после этого обоих сортов осталось поровну. сколько испекли белого и сколько ржаного. ТЕСТ 1 159.45 КГ РЖ 169.05 КГ БЕЛ 2...

Математика

В пекарне испекли 328.25кг ржаного и белого хлеба. потом продали 103.2кг ржаного 122.8кг белого хлеба.после этого обоих сортов осталось поровну. сколько испекли белого и сколько ржаного. ТЕСТ 1 159.45 КГ РЖ 169.05 КГ БЕЛ 2 154.45 КГ РЖ 174.05 БЕЛ 3 158.4 КГ РЖ 170.1 КГ БЕЛ 4 158.45 КГ РЖ 170.05 БЕЛ

Автор: Гость