В пекарне испекли 328.25кг ржаного и белого хлеба. потом продали 103.2кг ржаного 122.8кг белого хлеба.после этого обоих сортов осталось поровну. сколько испекли белого и сколько ржаного. ТЕСТ 1 159.45 КГ РЖ 169.05 КГ БЕЛ 2...
Математика
В пекарне испекли 328.25кг ржаного и белого хлеба. потом продали 103.2кг ржаного 122.8кг белого хлеба.после этого обоих сортов осталось поровну. сколько испекли белого и сколько ржаного. ТЕСТ 1 159.45 КГ РЖ 169.05 КГ БЕЛ 2 154.45 КГ РЖ 174.05 БЕЛ 3 158.4 КГ РЖ 170.1 КГ БЕЛ 4 158.45 КГ РЖ 170.05 БЕЛ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
328.25-103,2-122,8=102,25 кг хлеба осталось после продажи 102,25/2=51,125 кг - столько осталось каждого сорта хлеба после продажи 103,2+51,125=154,325 кг ржаного хлеба испекли 122,8+51,125=173,925 кг белого хлеба испекли
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