ПОМОГИТЕ нужно составить предложение со словом гильдия и рандеву

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ПОМОГИТЕ нужно составить предложение со словом гильдия и рандеву
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гильдия- это объединенная группа людей с одной целью. Вчера я получил приглашение на рандеву.
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