Как в Древней Руси назывался княжеский престол

История
Как в Древней Руси назывался княжеский престол
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