Рассказ о жизни и творчестве Толстого

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Рассказ о жизни и творчестве Толстого
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Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года в Тульской губернии (Россия) в семье, принадлежащей классу дворян. В 1860-х годах он написал свой первый большой роман — «Война и мир». В 1873 году Толстой приступил к работе над второй из наиболее известных его книг, «Анна Каренина». Он продолжал писать беллетристику на протяжении 1880-х и 1890-х годов. Одна из его самых успешных поздних работ — «Смерть Ивана Ильича». Толстой умер 20 ноября  1910 г. в Астапово, Россия. Подробнее: http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich#ixzz4O20nAi... Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года в Тульской губернии (Россия) в семье, принадлежащей классу дворян. В 1860-х годах он написал свой первый большой роман — «Война и мир». В 1873 году Толстой приступил к работе над второй из наиболее известных его книг, «Анна Каренина». Он продолжал писать беллетристику на протяжении 1880-х и 1890-х годов. Одна из его самых успешных поздних работ — «Смерть Ивана Ильича». Толстой умер 20 ноября 1910 г. в Астапово, Россия.
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