Сочленение на тему любой искусный язык

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Русский язык в самом широком смысле слова - это совокупность всех слов, грамма­тических форм, особенностей произношения всех русских людей, т.е. всех, говорящих на русском языке как на родном.Среди разновидностей русского языка четко выделяется русский литературный язык. Он справедливо считается высшей формой национального языка.Литературный язык - это язык нормиро­ванный. В языкознании нормой называют правила употребления слов, грамматических форм, правила произношения и правописа­ния, действующие в данный период развития литературного языка. Норма утверждается и поддерживается речевой практикой культурных людей, в частности, писателей, черпающих сокровища речи из языка народа.