Напиши сочинение о своём отношении к домашним заданиям

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Напиши сочинение о своём отношении к домашним заданиям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я к домашнему заданию отношусь ответственно. Пишу окуратным подчерком.Пытаюсь писать без ошибок.Ведь как говоря учителя обложка тетради твое лицо. Ну я бы написала как то так надеюсь прегодится
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