Напиши сочинение о своём отношении к домашним заданиям
Русский язык
Напиши сочинение о своём отношении к домашним заданиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я к домашнему заданию отношусь ответственно. Пишу окуратным подчерком.Пытаюсь писать без ошибок.Ведь как говоря учителя обложка тетради твое лицо. Ну я бы написала как то так надеюсь прегодится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Круг разделили на три сектора . Сколько градусов содержит один угол сектора, если ??ва других угла сектора содержат:1) 52°и 86°; 2) 90°и66°; 3) 120...
Биология
План на сообщение Аристотель-великий естествоиспытатель.Помогите пожалуйста только можно план а не текс заранее спасибо
Английский язык