Как в результате деятельности человека изменяется поверхность суши ? приведи 2 пр??мера

Окружающий мир
Как в результате деятельности человека изменяется поверхность суши ? приведи 2 пр??мера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек прокладывает дороги и строит города . Чтобы ему было удобно строить он : выравнивает холмы осушает болота и закапывает каналы с водой .
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