Как в старину называли осеннюю пору

Окружающий мир
Как в старину называли осеннюю пору
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Автор: Гость
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Гость:
Сохраним будущее нашей планеты. Сохраним планету для будущих поколений. Нарисуй знаки, запрещающие мусорить, разжигать костры
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