Как в старину называли осеннюю пору
Окружающий мир
Как в старину называли осеннюю пору
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сохраним будущее нашей планеты. Сохраним планету для будущих поколений. Нарисуй знаки, запрещающие мусорить, разжигать костры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как-то ночью пришёл первый заморозок. Он надышал на стёкла в доме и они зап…тели, поыпал з…рнистым ин…ем крыши захрустел под ногами.Одни только звё...
Русский язык
Помогите! А удоды не могут и не пытаются возвратить отнятое жильё. Это 4. ЖИЛЬЁ морфологический разбор и ВОЗВРОТИТЬ НЕПЫТАЮТСЯ это 2
Математика
Кроликов на 5 больше чем гусей, ног все кролики имели на 40 больше , чем все гуси , сколько было кроликов?
Математика