Как в задачах,решаемых с помощью уравнений,понять,как представить Х?
Математика
Как в задачах,решаемых с помощью уравнений,понять,как представить Х?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например когда не известное число, его ив не знаем, но что бы решить задачу мы его представляем как Х и тд, но сперва пишем, Х-десятки Типо такого
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