Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальны?? -в маленьких коробках ,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами? Как правильно составить краткую запись?
Математика
Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальны?? -в маленьких коробках ,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами? Как правильно составить краткую запись?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-36 кар. В большой коробке - 12 кар. В маленьких коробках - ? шт, ? кар., по 6 шт в каждой коробке. 1)36-12=24(кар) было в маленьких коробках. 2) 24:6= 4 (шт) маленьких коробок Ответ: Было 4 маленьких коробки с карандашами.
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