Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальны?? -в маленьких коробках ,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами? Как правильно составить краткую запись?

Математика

Купили 36 цветных карандашей.Из них 12 карандашей были в большой коробке,а остальны?? -в маленьких коробках ,по 6 штук в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандашами? Как правильно составить краткую запись?

Автор: Гость