Какую часть развернутого угла составляет 135градусов? а)половина б)треть в)две че??верти г)три четверти

Математика
Какую часть развернутого угла составляет 135градусов? а)половина б)треть в)две че??верти г)три четверти
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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