Синтаксический разбор предложения : Снег был редкий, пушистая пороша покрыла землю.

Гость: Гость:

Предложение повествовательное,не восклицательное,сложное,распространенное,обращений нет, однородных нет,бессоюзное) имеет 2 грамм основы- снег (подчеркнуть одной чертой) был (двумя) и пороша (одной чертой) покрыла (двумя). так же подчеркиваешь: редкий - волнистой линией пушистая - волнистой линией землю - пунктиром. над снег пишешь "сущ" над был "глаг" на порошей "сущ" над покрыла "глаг" соствим схему [ _ = ~,~ _ = _ _ _]