Расскажите о роли России в различные периоды войны

Гость: Гость:

Допустим первая мировая. Летом германские войска осуществили прорыв под Горлицей. Вскоре они развернули наступление в Прибалтике. Русские армии оставили Галицию, Польшу, часть Латвии и Белоруссии. Кампания 1916 Русские армии продвинулись в Турции на 250 км и овладели городами Эрзурум, Трапезунд и Эрзинджан. Кампания 1917 Закончилось неудачей и наступление русских армий летом 1917. Общая численность потерь на Восточном фронте в ходе этой операции превысила 150 тыс. человек. 3 сентября в ходе Рижской оборонительной операции русские войска оставили Ригу. Упорное сопротивление германскому флоту оказали моряки Балтийского флота при обороне Моонзундского архипелага (см. Моонзундская операция) осенью 1917. Из-за больших потерь германское командование отказалось от прорыва в Финский залив. Первая мировая война послужила своеобразным катализатором революционных процессов в России, приведших к Октябрьской революции 1917. События в России, а также несогласованность действий союзников сорвали стратегический план Антанты. Германии удалось отразить удары противников на суше. Однако объявленная ею 1 февраля неограниченная подводная война не дала желаемого результата. После Октябрьской революции Россия фактически вышла из войны: 2 декабря подписала с германо-австрийским блоком соглашение о перемирии, а позднее приступила к мирным переговорам.