Как написать отзыв о повести Белкина Барышня-крестьянка

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Пушкинские произведения по-настоящему гениальны и прекрасны. Одна из лучших повестей-это "Барышня-крестьянка". На мой взгляд, это одно из превосходнейших произведений о самом прекрасном чувстве на свете. Девушка Лиза влюбляется в соседского сына Алексея, но так как их родители не очень дружны между собой, она решает переодеться в крестьянское платье. И даже когда Лиза переодевается на приеме, чтобы Алексей не узнал ее, он и вправду ее не узнает и считает, что барышня и рядом не стояла с той девушкой, которую он любит. У наших героев, несмотря на все препоны, все складывается хорошо, и они остаются вместе. И даже их родители в итоге подружились. Эта повесть в очередной раз доказывает, что настоящая любовь не знает преград.