Выразить в десятичную дробь 41/94
Математика
Выразить в десятичную дробь 41/94
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4 - но это в сокращение , т.к. получается очень большое кол-во сотых , тысячных и т.д.
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