500 загадок Уровень 32 - 900 Пожирает всё кругом: зверя, птицу, лес и дом. Сталь сгрызёт, железо сгложет, крепкий камень уничтожит, власть его всего сильней, даже власти королей
Литература
500 загадок Уровень 32 - 900 Пожирает всё кругом: зверя, птицу, лес и дом. Сталь сгрызёт, железо сгложет, крепкий камень уничтожит, власть его всего сильней, даже власти королей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Либо время либо любой бог смерти по мифологии
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