Перечислите направления, по которым специализировалось сельское хозяйство Смоленщины.

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Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, финансы Смоленщины в начале 20-го века Промышленность в губернии была развита слабо. Крупным предприятием была Ярцевская хлопчатобумажная мануфактура Хлудова. Большинство предприятий были небольшими. В отличие от многих губерний России Смоленщина имела довольно развитую сеть железных дорог. Это способствовало развитию торговли и сельского хозяйства. Здесь пересекались все дороги, ведущие с юга на север и с запада на восток.Во времена столыпинской реформы в Смоленской губернии резко возросло число хуторских и отрубных хозяйств. Смоленщина входила в десятку губерний, где столыпинская реформа осуществлялась успешно. Крестьянское хозяйство все больше ориентировалось на рынок. Однако сохранились и пережитки полуфеодальной эксплуатации крестьян- натуральная аренда, отработки и др. Нехватка земли толкала крестьян в кабалу к помещикам. Значительную роль в экономике играли банки. Они обеспечивали кредитами торговлю и промышленность. Всего в губернском центре перед Первой мировой войной имелось полтора десятка банковских учреждений.