Какое количество теплоты требуется для железа массой 10кг перевести в газообразное состояние если начальная температура

Физика
Какое количество теплоты требуется для железа массой 10кг перевести в газообразное состояние если начальная температура
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=r*m Q=2.3*10^6*0.5=1 150 000 Дж
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