Численный масштаб изображен на плане следующим образом 1:8000. Как будет выглядеть этот масштаб записанный в именованном виде: а) В 1 см 8 м б) В 1 см 80 м в) В 1 см 800 м г) В 1 см 8000 м

География

Численный масштаб изображен на плане следующим образом 1:8000. Как будет выглядеть этот масштаб записанный в именованном виде: а) В 1 см 8 м б) В 1 см 80 м в) В 1 см 800 м г) В 1 см 8000 м

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