Численный масштаб изображен на плане следующим образом 1:8000. Как будет выглядеть этот масштаб записанный в именованном виде: а) В 1 см 8 м б) В 1 см 80 м в) В 1 см 800 м г) В 1 см 8000 м

География
Численный масштаб изображен на плане следующим образом 1:8000. Как будет выглядеть этот масштаб записанный в именованном виде: а) В 1 см 8 м б) В 1 см 80 м в) В 1 см 800 м г) В 1 см 8000 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см: 8000м В 6 классе такое проходили
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