Скажите, пожалуйста , где это ( Киев,Украина)

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Скажите, пожалуйста , где это ( Киев,Украина)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Киев УКРАИНА?...........
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