Разберите по составу слова: предмайский, берёзка, безвредный, подъезд
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Разберите по составу слова: предмайский, берёзка, безвредный, подъезд
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Слово подъезд подъ приставка езд корень
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