Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 120°, а высота, проведённая к основанию, равна 4 см. Вычислите периметр треугольника. Помогите, очень надо!

Геометрия
Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 120°, а высота, проведённая к основанию, равна 4 см. Вычислите периметр треугольника. Помогите, очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в треугольнике равна 180 180-120=60 Углы в равноб при основании равны следовательно, 60:2=30 Высота в рабноб треугольнике является медианой и биссек Следовательно, к основанию углы прямые, Получилось 2 треугольника Прямоугольных.Ну там дальше катет напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы. Надеюсь помогла)
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