Выполните ударение с остатком: 978 : 13= , 780 : 24=, 4295 : 126=? помогите срочно!!!

Математика
Выполните ударение с остатком: 978 : 13= , 780 : 24=, 4295 : 126=? помогите срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
978:13=75,(2) 780:24=32,(5) 4295:126=34,(1) Наверное как то так
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