Выполните ударение с остатком: 978 : 13= , 780 : 24=, 4295 : 126=? помогите срочно!!!
Математика
Выполните ударение с остатком: 978 : 13= , 780 : 24=, 4295 : 126=? помогите срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
978:13=75,(2) 780:24=32,(5) 4295:126=34,(1) Наверное как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Какую часть развернутого угла составляет 135градусов? а)половина б)треть в)две че??верти г)три четверти
Физика
Поле образованно точечным зарядом q=1,2мк Кл. Какую работу совершает поле переносе ??дноимённого заряда 15н Кл из точки В, удалённой от заряда q на...
Русский язык