В каких случаях тело можно считать материальной точкой? (15 баллов) Варианты ответов на фото

Гость: Гость:

Ответ в. объясняю: мат. точка- это такое тело, которым в данной нам задаче можно пренебречь( т. е нам не важен размер, форма в данной нам задаче. Например- машина - с утра стоит около дома, в обед около школы. в данном примере авто- мат. точка, т. к. нам нафиг размер и форма авто. а вот когда авто встает на парковке между двумя машинами , то нам надо знать размер, форму авто, т.к. вдруг он не поместиться между двумя стоящими машинами. В это случае авто НЕЛЬЗЯ считать ма. точкой. Надеюсь понятно?)