В каких случаях тело можно считать материальной точкой? (15 баллов) Варианты ответов на фото
Физика
В каких случаях тело можно считать материальной точкой? (15 баллов) Варианты ответов на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в. объясняю: мат. точка- это такое тело, которым в данной нам задаче можно пренебречь( т. е нам не важен размер, форма в данной нам задаче. Например- машина - с утра стоит около дома, в обед около школы. в данном примере авто- мат. точка, т. к. нам нафиг размер и форма авто. а вот когда авто встает на парковке между двумя машинами , то нам надо знать размер, форму авто, т.к. вдруг он не поместиться между двумя стоящими машинами. В это случае авто НЕЛЬЗЯ считать ма. точкой. Надеюсь понятно?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую часть развернутого угла составляет 135градусов? а)половина б)треть в)две че??верти г)три четверти
Физика
Поле образованно точечным зарядом q=1,2мк Кл. Какую работу совершает поле переносе ??дноимённого заряда 15н Кл из точки В, удалённой от заряда q на...
Русский язык
Русский язык