Сочинение на казахском языке на тему Досымның туган куні. Желательно про подругу . С переводом Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке на тему Досымның туган куні. Желательно про подругу . С переводом Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда у подруги день рождения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Купили 36 цветных карандашей из них 12 карандашей были в большой коробке а остальны?? в маленьких коробках по 6 штук в каждой сколько было маленьки...
Русский язык
Математика
Физика