Сочинение на казахском языке на тему Досымның туган куні. Желательно про подругу . С переводом Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке на тему Досымның туган куні. Желательно про подругу . С переводом Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда у подруги день рождения
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