Сочинение на казахском языке на тему Досымның туган куні. Желательно про подругу . С переводом Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Қазақ тiлi

Сочинение на казахском языке на тему Досымның туган куні. Желательно про подругу . С переводом Пожалуйста срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость