Решить уравнение: 1)х⁴=81 2)х⁵=-1/32⁵ 3)5x²=-160 4)2x⁶=128
Алгебра
Решить уравнение: 1)х⁴=81 2)х⁵=-1/32⁵ 3)5x²=-160 4)2x⁶=128
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х⁴=81 2)х⁵=-1/32⁵ х=-1/32 3)5x²=-160 x²=-32 x²>=0 нет корней 4)2x⁶=128 x⁶=64
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