Как ваш населенный пункт получает и отправляет нужную информацию? Какими средств??ми, за какой срок? Какова стоимость услуг? Какова степень надежности связи? Что бы вы предложили для улучшения положения?
География
Как ваш населенный пункт получает и отправляет нужную информацию? Какими средств??ми, за какой срок? Какова стоимость услуг? Какова степень надежности связи? Что бы вы предложили для улучшения положения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000 djn cnjkrj yj но и столько 15000
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Химия
Какой объем кислорода и воздуха потребуется для сжигания : а)3л пропана б)3кг метан?? Помогите пожалуйста, срочно!!
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