Как ваш населенный пункт получает и отправляет нужную информацию? Какими средств??ми, за какой срок? Какова стоимость услуг? Какова степень надежности связи? Что бы вы предложили для улучшения положения?

География

Как ваш населенный пункт получает и отправляет нужную информацию? Какими средств??ми, за какой срок? Какова стоимость услуг? Какова степень надежности связи? Что бы вы предложили для улучшения положения?

Автор: Гость