Напишите пожалуйста без окончания просто у меня задание такое

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Напишите пожалуйста без окончания просто у меня задание такое
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Автор: Гость
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Гость:
Пiдберёзник,вiзник, перехiдник, обхiдник, нетяма, перекупник, пiдслiдник, пiдлиток, вiдтiнок Как-то так. Пойдёт?
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