Сколько сейчас времени если .а) от начало суток прошло только часов ,сколько остал??сь до конца суток б) от начало суток минутная стрелка сдеала 8 равных оборотов.
Математика
Сколько сейчас времени если .а) от начало суток прошло только часов ,сколько остал??сь до конца суток б) от начало суток минутная стрелка сдеала 8 равных оборотов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 24 б) 480 (5часов 20 минут) СКОРЕЕ ВСЕГО НЕ ПРАВИЛЬНО! А ТАК У МЕНЯ СЕЙЧАС 14:16
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