Сколько сейчас времени если .а) от начало суток прошло только часов ,сколько остал??сь до конца суток б) от начало суток минутная стрелка сдеала 8 равных оборотов.

Математика

Сколько сейчас времени если .а) от начало суток прошло только часов ,сколько остал??сь до конца суток б) от начало суток минутная стрелка сдеала 8 равных оборотов.

Автор: Гость