Решите уравнение 4848:(60-x)=101
Математика
Решите уравнение 4848:(60-x)=101
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(60-x)*101=4848 6060-101х=4848 -101х=4848-6060 -101х=-1212 101х=1212 х=1212/101 х=12
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