Наземно-воздушная аэробионты

Биология
Наземно-воздушная аэробионты
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Гость:
Большая часть всех животных организмов обитает в наземно-воздушной среде. Большая часть позвоночных, а также насекомые, паукообразные, некоторые моллюски, редко черви. Теперь практически все высшие растения проживают именно в наземно-воздушной среде, некоторые также распространились в организменной. Тогда растения приспособились к наземно-воздушной среде и стали лучше выживать здесь В первую очередь они приспособились к аэробным условиям, так как сами организовали их в атмосфере. Большинство высших грибов обитает в наземно-воздушной среде. Однако грибы могут возникать в организменной среде, например, плесень или грибы-паразиты. В наземно-воздушной среде плотность бактерий составляет несколько десятков-сотен на m³, что является минимальным показателем для всех четырёх сред. Это доказывает, что прокариоты практически не распространены в наземно-воздушной среде.
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