Как ведут себя капитан Гринев, Миронов, Василиса Егоровна, Маша, отец Герасим, Швабрин накануне решающего события и в момент штурма крепости? "Капитанская дочка"глава 7

Литература
Как ведут себя капитан Гринев, Миронов, Василиса Егоровна, Маша, отец Герасим, Швабрин накануне решающего события и в момент штурма крепости? "Капитанская дочка"глава 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гринёв волнуется за Машу. Все просят прощения друг у друга. Кроме Швабрина,т.к он решает перейти на стороны Пугачёва. (Прости ,я не знаю как ведёт себя отец Герасим,про него мало что сказано)
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