Как военные походы фараонов повлияли на развитие Египта? Срочно

История
Как военные походы фараонов повлияли на развитие Египта? Срочно
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Гость:
Упрочняли власть и расширяли владения
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