Как возникли средневековые города
История
Как возникли средневековые города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европа Процесс возрождения городов в Европе, начавшийся в XI веке, был связан с экономическим развитием сёл, с увеличением численности сельского населения. Города становились важными административными и экономическими центрами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
История
Математика
На пошив платья расходуют 5 меиров ткани а сосорчки 2 м из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки Сколько сшили сорочек
Русский язык