Как возникли средневековые города

История
Как возникли средневековые города
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Европа Процесс возрождения городов в Европе, начавшийся в XI веке, был связан с экономическим развитием сёл, с увеличением численности сельского населения. Города становились важными административными и экономическими центрами.
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