Как вы думаете глаголы примириться мириться имеет тот же корень что и глаголы уми??ать умереть или это слова с разными корнями докажите
Математика
Как вы думаете глаголы примириться мириться имеет тот же корень что и глаголы уми??ать умереть или это слова с разными корнями докажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Группа слов ( Примириться,мириться) не являются однокоренными для группы слов (Умирать,умереть). Группа (Примириться,мириться) имеет корень "мир" Группа (Умирать,умереть) имеет корень,с чередованием гласных "Е" и "И". Корень " Мир " и корень "Мер". Можно сказать,что корни у них одинаковые.Но их НЕЛЬЗЯ назвать однокоренными, т.к. смысл они имеют разный. Мириться- прекращать конфликт. Умирать- заканчивать жизнь.
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