Как вы думаете глаголы примириться мириться имеет тот же корень что и глаголы уми??ать умереть или это слова с разными корнями докажите

Гость: Гость:

Группа слов ( Примириться,мириться) не являются однокоренными для группы слов (Умирать,умереть). Группа (Примириться,мириться) имеет корень "мир" Группа (Умирать,умереть) имеет корень,с чередованием гласных "Е" и "И". Корень " Мир " и корень "Мер". Можно сказать,что корни у них одинаковые.Но их НЕЛЬЗЯ назвать однокоренными, т.к. смысл они имеют разный. Мириться- прекращать конфликт. Умирать- заканчивать жизнь.