Как вы думаете, почему Меркурий не имеет собственных спутников?
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Как вы думаете, почему Меркурий не имеет собственных спутников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он самовлюбленный эгоист.
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