Как вы думаете, почему православные сравнивают любовь Бога к человеку с любовью о??ца к своим детям? Объясните

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Как вы думаете, почему православные сравнивают любовь Бога к человеку с любовью о??ца к своим детям? Объясните
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что бог считается создателем человека.всего на земли.и мы как бы дети бога.он нас создал.
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