Как вы думаете, почему римляне отказались от власти царей и установили республику
История
Как вы думаете, почему римляне отказались от власти царей и установили республику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну потому что они знали что цари будут им указывать плохо обращаться,не думая о своей народе.они Римляне знали что цари хотят только славу и богатую жизнь.поэтому римляне создали свою республику :-)
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