Как вы оцениваете свой личный "СЛОВАРЬ" ( ЗАПАС ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ) , КОТОРЫМ ВЫ ПЛЬЗУЕТЕСЬ Ы ЖИЗНИ (БЕДНЫЙ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ,ДОСТАТОЧНЫЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УСПЕШНО ОБЩАТЬСЯ И Т.Д.)?

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Как вы оцениваете свой личный "СЛОВАРЬ" ( ЗАПАС ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ) , КОТОРЫМ ВЫ ПЛЬЗУЕТЕСЬ Ы ЖИЗНИ (БЕДНЫЙ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ,ДОСТАТОЧНЫЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УСПЕШНО ОБЩАТЬСЯ И Т.Д.)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой запас лексических средств достаточно обширен. С помощью это "словаря" я могу общаться и находить общий язык. В своей речи я мало употребляю плохих слов,что, безусловно,очень хорошо.  Подойдет?
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