Помогите сделать домашнее задание упражнение 130

Русский язык
Помогите сделать домашнее задание упражнение 130
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телефакс (основа все слов с нулевым окончание) Страница (основа страниц + окончание а) Пересылать (основа пересыла + окончание ть) Это (основа эт + о) Бесперебойно (основа бесперебойно, окончание нет. потому что это наречие, у него нет окончания) На (предлог, окончания нет) Замечательный (основа замечательн + ый) Аппарат (основа аппарат + нулевое окончание) Нужный (основа нужн + ый) Который (основа котор + ый) Любой (основа люб + ой) Расстояние( основа расстоян + ие)
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