Допиши окончания имен существительных и укажи их падеж.1-й вариант.Одежда для осени,подготовка к осени,разговор об осени и т.д

Русский язык
Допиши окончания имен существительных и укажи их падеж.1-й вариант.Одежда для осени,подготовка к осени,разговор об осени и т.д
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вариант везде окончание -и- падежи  родительный дательный предложный дательный родительный предложный
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