Груз массой 90 кг поднимают равномерно по наклонной плоскости с углом наклона 30 гр??дусов к горизонту прикладывая силу направленную параллельно наклонной плоскости Найдите эту силу если коэффициент трения 3 в корне

Физика

Груз массой 90 кг поднимают равномерно по наклонной плоскости с углом наклона 30 гр??дусов к горизонту прикладывая силу направленную параллельно наклонной плоскости Найдите эту силу если коэффициент трения 3 в корне

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