Эссе на тему человек и человечество

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В наш жёсткий век конкуренции, когда нам навязывают чуждое мировоззрение жить по принципу: «человек человеку – волк» , в большом дефиците становится такое качество как Человечность. Что же такое Человечность? Этот вопрос волновал людей всегда. Во все времена разные философы высказывались по этому поводу, и каждый трактовал понятие человечности по-своему. Украинский и русский философ XVIII века, поэт, педагог, философ человеческой свободы, Григорий Сковорода, в человеке считал главнейшим истинно человеческое: духовность, дух, сводя к ним сущность человеческой жизни, а человеческую плоть ставил на второй план. Он писал: «О, если бы мы в позорных делах были такие же стеснительные и боязливые, как часто мы бываем боязливые и порочно стеснительные в порядочных поступках!» . А ведь он написал правду. Множество добрых дел люди обходят стороной или просто не хотят замечать, что своей помощью и участием они могут сделать себя и мир лучше, было бы только желание, а добрых дел на всех хватит.