Понтмать.что токое блогородство справедливость доброта
Литература
Понтмать.что токое блогородство справедливость доброта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благородство- самоотверженность и честность,высокая нравтсвенность. Так же благородным может быть какой-либо предмет, изящный, к примеру, благородный металл. Справедливость- Когда ко всем относятся с одинаковыми требованиями, правами и обязанностями. Доброта- Это то, что бескорыстно, совершается во благо тех, кто в этом нуждается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
В какой период сложилась революционная ситуация в Англии: а) в 30—50 годах ХVI в.; г) в 20—30 годах XVII в.; б) в 30—40 годах ХVIII в.; д) в середи...
Обществознание
Физика
Груз массой 90 кг поднимают равномерно по наклонной плоскости с углом наклона 30 гр??дусов к горизонту прикладывая силу направленную параллельно на...
Обществознание