Почему общение так важно для человека? Обоснуйте ответ
Обществознание
Почему общение так важно для человека? Обоснуйте ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда человеку мало общения, он закрывается в себе, чувствует себя одиноким, поэтому людям нужно общение, друзья. общаясь люди могут узнавать что то новое и просто хорошо пповодить время)
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